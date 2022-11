Klay Thompson, Golden State n’a pas cherché à le verrouiller

Intéressant pour son retour à la compétition la saison dernière, Klay Thompson a encore besoin de temps. Après ses graves blessures, l'arrière des Golden State Warriors a logiquement du mal à retrouver son meilleur niveau.

Une situation bien évidemment surveillée par les dirigeants des Dubs, qui comptent sur lui pour viser le titre NBA. Mais en attendant, la direction du champion NBA en titre souhaite avoir des réponses sur sa capacité à revenir au top.

En effet, selon le journaliste d'ESPN Zach Lowe, Golden State n'a quasiment pas cherché à prolonger Thompson. Actuellement sous contrat jusqu'en 2024, le natif de Los Angeles dispose d'un salaire XXL à plus de 40 millions de dollars. Et on comprend facilement pourquoi les Warriors n'ont pas voulu s'engager sur le long terme dès maintenant.

Alors que la franchise californienne règle déjà une note très salée en "luxury tax", la prolongation d'un Thompson très moyen à un prix exorbitant n'était clairement pas la priorité. Surtout avec les dossiers Jordan Poole et Andrew Wiggins à régler. Mais aussi le cas Draymond Green toujours à statuer...

Et même l'an prochain, Klay Thompson va devoir afficher un autre visage pour mériter un nouveau contrat. Car pour le moment, Golden State peut légitiment avoir des doutes.

Klay Thompson avoue que les propos de Charles Barkley l’ont blessé