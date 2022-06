Klay Thompson ira à Belgrade pour fêter le titre de Nemanja Bjelica

Il n’a peut-être joué que 29 minutes et marqué que 9 points en Finales NBA, mais Nemanja Bjelica peut être fier de son sacre avec les Golden State Warriors. Il est devenu le quatrième joueur serbe de l’histoire à remporter un titre NBA. Pour fêter cela, Klay Thompson l’accompagnera à Belgrade cet été.

Dans les vestiaires, gagné par l’euphorie du titre, Thompson en a fait la promesse à son coéquipier. "Nous allons à Belgrade", a-t-il assuré, avec un grand sourire. Les deux champions se rendront donc dans la capitale serbe pendant l’intersaison, pour une célébration particulière.

Belgrade, are you ready? Klay Thompson is coming to visit you 😅 pic.twitter.com/cxOUhJThFb

— BasketNews (@BasketNews_com) June 17, 2022