Klay Thompson, le coup de chaud dont les Warriors ont besoin

Les Golden State Warriors ont délivré une belle réponse. Battus au Game 1 par les Los Angeles Lakers, les Dubs ont égalisé à l'occasion d'un Game 2 survolé (127-100). Et sur ce match, le grand artisan du succès du champion NBA en titre se nomme Klay Thompson.

Si Stephen Curry a été particulièrement inspiré à la construction, l'arrière des Warriors a été incandescent pour faire la différence. En feu derrière la ligne à trois points, le joueur de 33 ans a enflammé cette partie lors d'un coup de chaud dont il a le secret.

En grande confiance et exalté par un public en fusion, Thompson n'avait plus la sensation de pouvoir rater...

Sur le Game 1, le natif de Los Angeles n'avait pas été mauvais en inscrivant 25 points. Cependant, il n'avait pas totalement trouvé sa flamme. Après une bonne première période, il avait ainsi été plombé par sa maladresse : 9/25 au total.

Lors du Game 2, Thompson n'a jamais douté. Immédiatement dans le bon rythme, il a apporté une agressivité constante. Dans ses pénétrations et ses tirs à mi-distance. Mais aussi avec ses banderilles à longue distance.

Auteur de 30 points, l'arrière des Warriors a eu la main chaude. Quasiment dans un état second, il a enchaîné les tirs primés pour faire exploser la défense des Lakers. Et totalement plier ce match. Avec un joli 8/11 à trois points.

Mais c'est encore mieux quand on associe cela à une victoire", a savouré Klay Thompson en conférence de presse.

Mais ces courts moments d'euphorie et cet état de fluidité où vous avez l'impression que vous ne pouvez pas rater, font que tous ces jours difficiles en valent la peine. J'essayais juste de faire vibrer la foule et c'est toujours amusant quand tu es en réussite.

"Parfois, lorsque vous êtes sur le terrain et que vous vous amusez, les choses se produisent sans intention ni réflexion. (...) Ce sont les moments où je me sens le mieux en tant qu'athlète, quand vous avez l'impression d'être en phase avec votre jeu, c'est sans effort.

Avec ce coup de chaud, Thompson a totalement éteint les Lakers. Et surtout, à ce niveau, il représente une menace constante pour les hommes de Darvin Ham. Et en étant moins dépendant de Curry, Golden State devient tout de suite un véritable casse-tête à défendre...

Klay Thompson, un contrat max exigé dès cet été ?

Bien évidemment, Thompson ne sera pas toujours aussi adroit. En feu, il a profité à fond de sa réussite. Mais une telle efficacité ne peut pas durer. Pas sur l'intégralité d'une série de Playoffs. Et justement, le vétéran doit encore parvenir à trouver le bon équilibre.

Dans le collectif des Warriors, il doit se montrer agressif. Pour libérer des espaces et retirer de la pression sur Curry. Mais il ne doit pas tomber dans l'excès. A plusieurs reprises, face aux Sacramento Kings ou sur le Game 1 face aux Lakers, il a eu la tendance à forcer des actions.

"C'est la meilleure version de Klay, quand il est vraiment actif offensivement, mais qu'il prend de bons tirs", a d'ailleurs insisté son coach Steve Kerr.

"Je me suis un peu plus détendu. Je n'étais pas satisfait de ma performance lors du premier match. Dans mes tirs, j’ai été très inefficace. J'ai probablement précipité certaines tentatives. Et ce soir, j'ai laissé les choses venir à moi.

Je me suis dit qu'il fallait rester patient et cela a porté ses fruits", a reconnu Thompson.