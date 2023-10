Klay Thompson juge les critiques démesurées, mais…

Lors de la saison 2022-2023, Klay Thompson a laissé une impression mitigée. Après l'élimination des Golden State Warriors face aux Los Angeles Lakers (2-4) en Playoffs, l'arrière, dans le dur sur le plan physique, n'a pas échappé aux critiques.

Mais de son côté, le joueur de 33 ans a eu l'impression de connaître un traitement injustifié. Sans totalement nier ses difficultés, Thompson a tenu à rappeler son impact. Notamment par rapport à son volume à trois points.

"Je pense que mes difficultés ont été un peu surestimées. L'attention sur notre équipe est maintenant insensée. Il faut l'accepter. Je n'ai pas toujours bien tiré. Je suis humain. Mais devinez quoi ? J'ai quand même été le meilleur joueur de la Ligue pour les tirs à 3 points en tournant à 41%.

C'est fou. Plus de 300 réussites. Je ne vais pas me sous-estimer. Je sais à quel point c'est incroyable. Faire cela après mes blessures, c'est du travail", a insisté Klay Thompson pour The Athletic.

Dans le même temps, Klay Thompson a tout de même reconnu qu'il était "cuit" lors du Game 6 contre les Lakers. Avec le poids des années et ses blessures, le cadre des Dubs va devoir s'adapter, notamment au niveau de son jeu. Un défi avant probablement la signature d'un ultime gros contrat.

Klay Thompson, un deal à plus de 120 millions de dollars ?