Klay Thompson, un deal à plus de 120 millions de dollars ?

On le sait, les Golden State Warriors ont deux dossiers importants à gérer : Steve Kerr et Klay Thompson. L'entraîneur et l'arrière se trouvent liés à la franchise californienne jusqu'au terme de la saison 2023-2024. Et les Dubs l'ont clamé haut et fort : ils veulent les retenir.

Pour Kerr, les Warriors devraient sortir le chéquier sans sourciller. Mais pour Thompson, la donne est bien évidemment différente. A 33 ans, le natif de Los Angeles vient de vivre un dernier exercice mitigé.

Malgré la volonté de Golden State de le conserver, l'argent sera un élément clé dans les discussions. Actuellement payé 43 millions de dollars par an, Thompson ne peut plus prétendre à de tels émoluments.

Justement, selon les informations du journaliste de Sports Illustrated Chris Mannix, qui s'appuie sur plusieurs dirigeants de la NBA, les deux parties pourraient s'entendre pour une prolongation sur 4 ans avec un salaire annuel entre 30 et 35 millions de dollars.

Un deal jugé "raisonnable" pour les deux camps. Pour les Warriors, après la prolongation de Draymond Green pour 4 ans cet été, l'objectif est bien évidemment de conserver le Big Three avec Stephen Curry jusqu'au bout.

Quitte à surpayer Klay Thompson ? A voir selon le niveau affiché par l'arrière cette saison...

Klay Thompson et les Warriors, ça discute d’une prolongation !