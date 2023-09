Klay Thompson et les Warriors, ça discute d’une prolongation !

Depuis plusieurs semaines, les Golden State Warriors le clament haut et fort : ils veulent prolonger Klay Thompson. Agent libre l'été prochain, l'arrière se retrouve éligible à une prolongation de son contrat.

Et d'après les informations de la journaliste d'ESPN Ramona Shelburne, les discussions ont débuté entre les deux camps. Pour le moment, les deux parties ont échangé par rapport à plusieurs formules pour étendre le bail de la star de 33 ans.

Sans surprise, les Warriors seraient prêts à le signer pour une durée similaire à Draymond Green, qui a signé pour 100 millions de dollars sur 4 ans cet été. Et l'argent ? Thompson risque bel et bien de devoir faire un effort.

Actuellement, il perçoit 43,2 millions de dollars par an. Un montant XXL, surtout après sa dernière saison mitigée. Pour envisager un avenir commun, le natif de Los Angeles va devoir faire des compromis.

Mais en tout cas, sans tomber dans la précipitation, il existe une envie mutuelle de s'entendre. Du côté des Warriors, le plan paraît évident : continuer de miser sur le Big Three Stephen Curry, Klay Thompson et Green. Et il faut donc aligner les contrats des trois hommes.

