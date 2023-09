Klay Thompson, champion du monde en 2014 et médaillé d’or olympique en 2016 avec les États-Unis, pourrait envisager de représenter un autre pays. D’origine bahaméenne, il songe sérieusement à aider la sélection des Bahamas à se qualifier aux Jeux olympiques.

L’archipel, qui ne compte que 400 000 habitants, n’a jamais participé aux Jeux, mais il s’en rapproche. Grâce aux talents d’Eric Gordon, Deandre Ayton et Buddy Hield, l’équipe a récemment remporté l’un des cinq tournois de préqualification olympique. Elle aura donc une chance, l’été prochain, de décrocher un billet pour les Jeux de Paris en 2024. Et Thompson pourrait la rejoindre dans cet ultime effort.

« Le moment venu, j’y songerai sérieusement compte tenu de ce que les Bahamas ont représenté pour la famille Thompson, et notamment pour mon père », a expliqué le fils de Mychal Thompson, premier choix de la draft NBA en 1978, pour sa part de nationalité bahaméenne. « Il n’a jamais eu la chance de jouer pour l’équipe nationale, parce que ce n’était pas possible dans les années 70/80. Maintenant, mon frère est aussi dans le coaching staff, ce qui est cool. »

Une Dream Team aux JO 2024, oui mais laquelle ?

Pour cela, il serait nécessaire que Klay Thompson change de nationalité sportive. Bien qu’il remplisse tous les critères, la FIBA impose une limite de joueurs naturalisés qui pourrait poser un problème majeur. Si Thompson ne dispose pas d’un passeport des Bahamas depuis l’âge de 16 ans, Eric Gordon pourrait perdre sa place dans le groupe. Une situation regrettable étant donné les efforts déployés par l’équipe pour se qualifier au tournoi de préqualification olympique en battant l’Argentine, une sélection redoutable.

« Je ne pourrais pas être plus fier de ce que Buddy Hield, Deandre Ayton, Eric Gordon et tout le reste de l’effectif ont accompli au cours des dernières semaines. Ces gars-là ont obtenu les plus grandes victoires de l’histoire de notre pays en battant l’Argentine à deux reprises, ce qui n’est pas facile car c’est l’une des meilleures équipes du monde », a souligné Klay Thompson.

Klay Thompson prévient : les Warriors ont toujours faim !