Les Bahamas, archipel de seulement 400 000 habitants, n’ont jamais participé aux Jeux olympiques. Mais une génération particulièrement talentueuse, menée par Eric Gordon, Deandre Ayton et Buddy Hield, a fait un pas dans cette direction. Ce dimanche, la sélection bahaméenne a remporté l’un des cinq tournois de préqualification olympique après avoir battu l’Argentine (82-75).

Auteur de 27 points, Eric Gordon s’est illustré lors de la rencontre finale. Il était bien accompagné par deux autres joueurs NBA : son coéquipier Deandre Ayton (10 points et 21 rebonds), ainsi que Buddy Hield (17 points). Il fallait au moins cela pour faire tomber l’Albiceleste, qui manquera les Jeux olympiques pour la première fois depuis 2000.

🇧🇸 HISTORY MAKERS 🇧🇸

The Bahamas qualify to the #FIBAOQT for a chance to play their first ever Olympics and celebrate a well-deserved win over Argentina! 🔥 pic.twitter.com/SmpIvbhs2a

— FIBA (@FIBA) August 21, 2023