Une Dream Team aux JO 2024, oui mais laquelle ?

A moins d'un an des Jeux Olympiques de Paris, on a eu envie de se pencher sur une éventualité qui fait forcément saliver tous les amateurs de NBA, même si elle s'avère terrifiante pour les adversaires de Team USA. En 2024, les Etats-Unis sont tout à fait susceptibles de mettre sur pied une Dream Team, capables de ressusciter l'appellation popularisée en 1992 par un groupe légendaire et au talent inégalable ou presque. Le fait que les Jeux Olympiques se disputent dans une ville généralement appréciée des superstars américaines et qu'ils représentent pour certaines de ces superstars la dernière opportunité de briller avec leur pays, nous fait dire que le scénario est loin d'être fou.

On a donc mis sur pied ce qui ressemble, à nos yeux, à la "meilleure" équipe capable de mériter le surnom de Dream Team dans un an. Pas forcément avec tous les basketteurs les plus performants à l'instant T.

Les Guards

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Âge au moment des JO 2024 : 36 ans

On a dans l'idée que Steph aura encore les cannes et le shoot pour jouer très longtemps au plus haut niveau. Aucune raison, donc, pour qu'il ne soit pas un membre éminent de cette Dream Team. Le Baby-Faced Assassin a deux médailles d'or aux championnats du monde à son actif, mais aucune breloque olympique. Ce serait dommage de finir cette carrière magique sans la moindre aventure aux JO, non ?

Devin Booker (Phoenix Suns)

Âge au moment des JO 2024 : 27 ans

L'arrière des Suns sera l'un des plus jeunes joueurs du groupe, mais aussi peut-être celui qui sera le plus dans son prime ou en phase ascendante. On a vu sa montée en puissance ces dernières années avec Phoenix et il est indéniable aujourd'hui que cette franchise est la sienne et qu'il est l'un des attaquants les plus meurtriers de la ligue et de sa génération. En toute logique, à l'été 2024, celui qui a déjà été champion olympique avec Team USA à Tokyo sera encore plus incontournable en NBA qu'il ne l'est aujourd'hui.

Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

Âge au moment des JO 2024 : 34 ans

"Dame" n'a pas été le joueur le plus épanoui du groupe de Gregg Popovich à Tokyo, mais il n'en est pas moins déjà champion olympique. En termes de star power, indifféremment de son envie de quitter Portland, Lillard reste l'un des meneurs les plus populaires et tranchants de toute la ligue. Même si d'ici l'été prochain des guards plus jeunes l'auront peut-être fait glisser de quelques rangs dans la hiérarchie théorique des meneurs NBA, sa place est ici. On aurait pu choisir Kyrie Irving, plus jeune et plus virtuose, mais attendons déjà de voir comment se passer cette première "vraie" saison à Dallas.

Les Forwards

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Âge au moment des JO 2024 : 39 ans

Le "King" approchera la quarantaine au moment où seront lancées les hostilités à Paris. Et alors ? Pour que cette équipe mérite d'être considérée comme une Dream Team, sa présence est indispensable. LeBron a de bonnes chances d'être encore l'un des 10 ou 15 meilleurs joueurs de la ligue à 39 ans, ce qui est déjà un bon pré-requis, et ce serait magnifique de le voir revêtir le maillot américain pour un tel événement, 12 ans après sa dernière apparition aux JO 2012 à Londres. Le "Chosen One" a déjà remporté deux médailles d'or olympiques et pourrait imiter son ami Melo en réussissant à en décrocher une troisième.

Kevin Durant (Phoenix Suns)

Âge au moment des JO 2024 : 35 ans

Si LeBron peut égaler Melo, "KD" pourrait carrément le supplanter et affirmer un peu plus sa candidature pour le titre officieux de meilleur joueur de l'histoire de Team USA (chez les hommes, puisque Diana Taurasi et Sue Bird ont été cinq fois championnes olympiques). Durant est une machine à gagner avec la sélection et compte trois médailles d'or olympiques (2012, 2016 et 2020) et une médaille d'or mondiale (2010). En NBA, il reste une superstar et une arme de destruction massive, même à bientôt 35 ans et avec une popularité un peu écorchée par ses choix de carrière.

Jimmy Butler (Miami Heat)

Âge au moment des JO 2024 : 34 ans

Depuis sa participation aux JO 2016, le statut de Jimmy Butler a beaucoup changé en NBA. Aujourd'hui, le joueur du Heat est une superstar et un tueur une fois les playoffs venus. Si être entouré d'autres très grands noms n'est pas forcément ce qu'il préfère, son côté two-way et le fait qu'il appartienne désormais à une autre galaxie grâce à ses deux Finales inattendues décrochées avec Miami, nous semble faire de lui un candidat inévitable pour un spot dans cette Dream Team.

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Âge au moment des JO 2024 : 26 ans

C'est en s'apercevant qu'il n'aura que 26 ans pendant les Jeux Olympiques de Paris que l'on réalise que Tatum entre seulement dans son prime et a normalement de belles et longues années devant lui. L'ailier des Celtics serait le benjamin de ce groupe, mais pas du tout un figurant tant il s'est affirmé comme une tête d'affiche en NBA avec une régularité individuelle et collective impressionnante. Présent lors du fiasco de 2019 au Mondial chinois, mais aussi à Tokyo pour redorer le blason américain, l'ancien Dukie est l'un des meilleurs joueurs de la ligue à son poste et a tout à fait sa place dans cette liste.

Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)

Âge au moment des JO 2024 : 33 ans

Depuis son titre avec Toronto en 2019, Kawhi est un peu moins terrifiant, mais ça n'a rien à voir avec son niveau de jeu. Lorsqu'il est capable d'enchaîner les matches, l'ailier des Clippers n'a que peu d'équivalent en NBA. Le souci, c'est justement de pouvoir éviter les blessures et les périodes de flou. Si on part du principe qu'il sera dans une forme suffisante pour être dans la rotation d'une équipe, avec donc moins de responsabilités qu'à Los Angeles, ne pas inclure le double MVP des Finales serait criminel. On a d'autant plus envie de le voir que Kawhi n'a jamais participé à une compétition FIBA avec Team USA, ce qui est une anomalie au vu de son palmarès et du fait qu'il a presque constamment été l'un des 15 meilleurs joueurs du monde depuis 2014.

Paul George (Los Angeles Clippers)

Âge au moment des JO 2024 : 34 ans

Le statut de Paul George est assez clivant depuis qu'il a rejoint les Clippers. Lui aussi souvent blessé, l'ancien Pacer n'est pas le franchise player de son équipe, mais est quand même un élément crucial et un joueur à la polyvalence folle. On a hésité avec Jaylen Brown, plus régulier et sur une pente plus ascendante en termes de carrière, et Anthony Edwards, qui pourrait rapidement devenir une superstar, mais le concept de Dream Team implique quand même que le "nom" peut faire la différence. C'est le cas ici, tant "PG", malgré les difficultés des Clippers à franchir les obstacles en playoffs, a une popularité et un star power pour le moment supérieur à Brown et Edwards. Il lui faudra quand même se bagarrer un peu pour les conserver.

Bigs

Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

Âge au moment des JO 2024 : 31 ans

Dans un monde où Anthony Davis n'est pas blessé toutes les trois semaines et peut tenir la route aussi bien qu'il l'a fait en 2020 et récemment, aucun big man américain actuel ne lui arrive à la cheville. Davis a beau ne pas affectionner le poste cinq dans son sens traditionnel, il serait le pivot parfait pour Team USA dans une compétition FIBA, avec son énorme niveau défensif et sa capacité à scorer fort si le besoin se fait sentir. L'intérieur des Lakers a déjà vécu deux campagnes avec les Etats-Unis, la première aux JO 2012 à Londres, avant ses débuts en NBA, la deuxième au Mondial 2014, à chaque fois avec la médaille d'or au bout. Dix ans après, le voir revenir en sélection serait appréciable pour donner un peu de clinquant à un secteur qui, par la force des choses et de l'évolution du basket, n'est pas celui où l'on trouve aujourd'hui le plus de stars américaines.

Bam Adebayo (Miami Heat)

Âge au moment des JO 2024 : 27 ans

On se souvient de la frustration de Bam Adebayo lorsqu'il avait été écarté de Team USA pour le funeste Mondial 2019. Revenu pour les JO de Tokyo, l'intérieur du Miami Heat fait partie de ce qui se fait de mieux en termes d'intérieurs polyvalents en NBA, avec un niveau défensif d'élite et un talent de playmaker encore très sous-coté. Il n'a pas forcément le même star power que d'autres membres de ce groupe, où certains préféreront sans doute Zion Williamson ou Jaren Jackson Jr, mais les pivots américains aussi fiables et constants sur et en dehors du terrain ne sont pas si nombreux...

Draymond Green (Golden State Warriors)

Âge au moment des JO 2024 : 34 ans

Draymond Green ne fait pas l'unanimité, on le sait, mais on parle quand même de l'un des meilleurs défenseurs de tous les temps, d'un joueur déterminant de la plus récente dynastie de l'histoire et d'une vraie personnalité. Ce cocktail, conjugué à son playmaking assez unique pour un joueur à son poste, nous poussent à l'inclure. Draymond a déjà glané deux médailles d'or olympiques à Rio et Tokyo. Team USA a besoin d'un grognard et il remplirait parfaitement ce rôle.

