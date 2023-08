Klay Thompson prévient : les Warriors ont toujours faim !

Les Golden State Warriors vont encore susciter de grandes attentes en 2023-2024. Eliminée lors des demi-finales de la Conférence Ouest par les Los Angeles Lakers (2-4), la franchise californienne a connu une intersaison agitée. Le projet a connu un vrai tournant avec un choix clair : confiance totale au Big Three formé par Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green.

Sans chambouler l'effectif à la disposition de l'entraîneur Steve Kerr, les Dubs ont connu un changement majeur avec le départ de Jordan Poole. Et surtout l'arrivée de Chris Paul. Avec ce nouveau groupe, les Warriors ont l'espoir de trouver la bonne formule.

En tout cas, Thompson et ses partenaires ont déjà l'envie de revenir au sommet.

"Je sais qu'Andrew, Steph, Dray, CP et le reste des gars ont faim. Nous sommes en train de discuter pour organiser des mini-camps avant la saison. Nous sommes d'ailleurs déjà tous sur la même longueur d'onde.

Je suis plus affamé que jamais et je veux donc revenir au sommet. 4 (bagues), c'est bien. Mais pourquoi ne pas en obtenir le plus possible ou au moins essayer ?", a lancé Klay Thompson pour le podcast de Paul George.

Un sacré défi pour Golden State. Et même pour Klay Thompson, qui doit retrouver son meilleur niveau après une dernière année mitigée.

Jordan Poole, Klay Thompson croit énormément en son potentiel