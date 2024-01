Klay Thompson, une discussion avec Steve Kerr a tout changé

Klay Thompson a connu un début de saison compliqué. Maladroit aux tirs, l'arrière des Golden State Warriors a enchaîné les performances décevantes. Mais à la mi-décembre, le joueur de 33 ans a retrouvé des couleurs.

Malgré encore des copies irréguliers, le natif de Los Angeles semble plus en confiance. Le déclic ? Une conversation avec son entraîneur Steve Kerr. Depuis, Thompson a changé sa mentalité pour adopter une philosophie plus positive.

"Cela m'a aidé à changer mon état d'esprit et à oublier la répartition des tirs, les points par match. J'apprécie juste d'être avec le maillot des Warriors et ce que nous avons construit, car c'est une opportunité tellement rare pour un athlète professionnel de faire partie d'un tel succès.

Et essayer de passer le flambeau aux plus jeunes et de continuer à faire avancer les choses. Cela m'a beaucoup aidé à me détendre. Parfois, j'oublie à quel point j'ai eu du succès et de la chance de faire partie d'une telle équipe, de disputer le All-Star Game et de remporter des médailles d'or.

Vous voulez tellement retrouver ce niveau que vous vous mettez des bâtons dans les roues. Plutôt que de forcer les choses, nous avons discuté de la possibilité de profiter de ce dernier chapitre de ma carrière et de la chance que j'ai de pouvoir encore jouer à ce jeu et de le faire à un haut niveau, d'être un meilleur mentor pour les jeunes, de montrer l'exemple.

J'ai l'énergie qu'il faut à chaque match. Il m'a aidé à réaliser que si j'ai une énergie négative, cela affecte l'équipe de manière négative", a estimé Klay Thompson face à la presse.

Pour le bien des Warriors, Klay Thompson doit trouver son rythme. Puis même sur le plan personnel, il a besoin de briller pour décrocher un joli contrat l'été prochain.

Klay Thompson a retrouvé la lumière depuis la suspension de Draymond Green