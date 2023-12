Klay Thompson et les Warriors ne parlent plus d’un nouveau contrat, c’est bientôt la fin ?

Est-on en train de voir la dernière saison de Klay Thompson avec les Golden State Warriors ? Free agent dans quelques mois, une fois sa dernière année à 43 millions de dollars écoulée, l'arrière All-Star et quadruple champion NBA, vit un démarrage compliqué dans cet exercice 2023-2024. En soi, cela pourrait ne pas être un problème, mais les négociations sont au point mort entre Thompson et la direction, à en croire Shams Charania de The Athletic.

Selon l'insider, il n'y a plus de proposition de contrat sur la table pour Klay Thompson de la part des Warriors à l'heure qu'il est. Golden State avait offert au plus jeune des Splash Brothers un deal sur 2 ans pour 48 millions de dollars pendant l'intersaison, mais celui-ci aurait refusé, dans l'espoir de recevoir une proposition plus gourmande quelques mois plus tard. On en est bien loin et les discussions reprendront plus tard dans la saison, avec comme facteur X le niveau de performance de Klay et de l'effectif dans son ensemble.

Les Warriors sont pour le moment hors de la zone de playoffs et même hors du top 10 avec les quatre places qui envoient au play-in tournament. Klay Thompson, lui, tourne à 15.4 points à 39%, ce qui est sa plus faible moyenne de points depuis sa saison rookie.

Agacé par les critiques, Klay Thompson ne se voit pas sortir du banc