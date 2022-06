En Finales NBA, Klay Thompson fête les trois ans de sa grave blessure

Aujourd’hui, les Golden State Warriors sont en Finales NBA pour la première fois depuis trois ans. La dernière fois, en 2019, le sol de l’Oracle Arena a tremblé lorsque Klay Thompson, après un dunk, s’est écroulé. Ce lundi, le Game 5 de la série face aux Celtics marque le troisième anniversaire de sa rupture des ligaments croisés.

On a parfois l’impression que c’était hier que Thompson, malgré sa grave blessure, est venu tirer ses deux lancers francs contre les Toronto Raptors. Pourtant, après plus de deux saisons blanches, c’est comme s’il n’avait pas joué au basket depuis une éternité. Sa blessure, à 32 ans, a mis en péril sa carrière, ainsi que la dynastie des Warriors.

"Je n’ai jamais eu de blessure aussi grave, donc je ne pensais pas que c’était si grave que ça. Je pensais que je m’étais fait une entorse au niveau du genou. Mais vous savez, quand vous êtes en Finales et que vous jouez devant vos fans, l’adrénaline est tellement forte que vous négligez en quelque sorte ce qui a du sens. Et courir avec une rupture des ligaments croisés n’a pas vraiment de sens", a-t-il raconté après son entraînement dimanche.

Sur le moment, ni Klay Thompson ni les spectateurs n’ont réalisé qu’il resterait écarté des parquets pendant si longtemps. Il n’a manqué presque aucun match pendant des années, avant que l’inimaginable ne se produise. Mais le pire était encore devant lui.

Alors que l’arrière se préparait pour le début de la saison 2020-2021, une nouvelle blessure a tout fait basculer. Tout juste revenu de sa rupture des ligaments croisés, Klay a souffert d’une rupture du tendon d’Achille à l’entraînement. Il a ainsi enchaîné deux des plus graves blessures que peut connaître un basketteur dans sa carrière. En seulement deux ans.

Pendant son absence, et en raison d’autres coups du sort, Golden State a complètement sombré. Avec 50 défaites en 2020-2021, les Warriors ont terminé parmi les pires équipes de la ligue, récupérant même le 2e choix de la draft. La saison suivante, du mieux, mais toujours pas de playoffs. Il a fallu attendre cette année, avec un groupe soudé et en pleine santé, pour qu’ils retrouvent leur niveau.

Après avoir vécu l’enfer pendant deux saisons, Thompson et ses coéquipiers sont de retour là où tout s’est arrêté. Ils entendent bien remporter le titre pour mettre un point d’exclamation sur cette épopée.

"Penser que c’était il y a trois ans et à tout ce que nous avons traversé, tout ce que Klay a traversé personnellement depuis ce moment, et être de retour ici… ça nous rend reconnaissants d’être de retour à ce niveau. Ce chapitre fera toujours partie de notre aventure, c’est certain. C’est quelque chose dont nous parlerons sans doute pendant très longtemps. Espérons que nous puissions aller au bout et rendre hommage à ces trois ans qui auront alors mené à quelque chose de vraiment spécial", a expliqué Stephen Curry.