Globalement, le retour de Klay Thompson est une franche réussite si on considère qu'il a passé deux saisons blanches et que les Golden State Warriors sont en Finales NBA. Mais Klay est un garçon exigeant et aimerait ne pas connaître de trous d'air comme celui constaté lors du game 2 contre Boston, lors duquel il a shoot à 4/19.

Du coup, comme pratiquement à chaque fois qu'il sort d'un match difficile pour lui, le plus jeune de Splash Brothers applique une méthode précise pour reprendre confiance en lui.

"Quand je suis en difficulté avec mon shoot, je vais sur Youtube et je cherche des gros matches que j'ai pu faire pour me sortir un peu de ça. La dernière fois que je l'ai fait ? Après le game 2... Ma vidéo préférée ? Celle du Game 6 Klay (sourire)", a-t-il expliqué devant la presse.

Ses 41 points avec 11 paniers à 3 points lors du game 6 contre OKC en 2016, ses 35 points face à Houston en 2018 ou ses 30 points contre Memphis cette année entrent tous dans cette catégorie. Peut-être reverra-t-on encore Klay Thompson briller dans un game 6 si ces Finales 2022 continuent d'être aussi serrées...

Avant le game 3, disputé la nuit prochaine à Boston, les deux équipes sont à égalité (1-1). Klay Thompson a inscrit 15 et 11 points sur les deux premiers matches, à 10/33 au shoot, dont un 4/15 à 3 points.

