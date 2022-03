Giannis sur Klay Thompson : « On avait presque oublié qui il est »

Oh que ça doit faire du bien. Klay Thompson courait après une performance comme celle d’hier soir depuis un long moment. Il n’avait pas marqué autant en saison régulière depuis… mars 2019. Trois ans déjà. Un long chemin parcouru depuis ses deux terribles blessures – d’abord au genou puis au tendon d’Achille – jusqu’à ses 38 points inscrits contre les Milwaukee Bucks la nuit dernière.

« Je suis sûr qu’il est soulagé », déclarait son coach, Steve Kerr, en faisant référence au carton de l’arrière All-Star. « Il est très dur avec lui-même et il veut tellement être bon. J’ai eu le sentiment qu’il a laissé un peu plus le jeu venir à lui. Vous connaissez Klay, quand les deux premiers rentrent, les tirs les plus difficiles deviennent de plus en plus faciles. »

Klay Thompson restait sur deux semaines très compliquées. Il a par exemple affiché 34% de réussite aux tirs et 23% à trois-points sur les 4 derniers matches. Son intégration et son association avec Jordan Poole, Andrew Wiggins et compagnie soulevait même quelques questions. Sa réponse va calmer tout le monde. Et peut-être même servir de leçon à ses adversaires. Giannis Antetokounmpo l’avouait après coup : les Bucks lui ont laissé trop de libertés.

« C’est évident que ça ne faisait longtemps que l’on ne l’avait pas vu avec ses blessures. C’est presque comme si on avait oublié qui il était. Il en a mis et on n’a rien fait pour le décourager d’en prendre un deuxième, un troisième, etc. Mais je suis heureux. Je suis heureux pour Klay. Je suis heureux qu’il soit de retour. »

Des mots sympathiques de la part du double-MVP. Klay Thompson va de toute façon avoir besoin de temps pour retrouver complètement son rythme et sa régularité. Il va traverser des hauts et des bas. Logique après plus de deux ans d’absence.

