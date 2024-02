Klay Thompson, de sérieux intérêts sur le marché pour cet été…

A 34 ans, Klay Thompson se retrouve à un tournant pour la fin de sa carrière. Auteur d'une saison moyenne, l'arrière des Golden State Warriors sera agent libre au terme de la saison. De son côté, il a déjà affiché son intention de rester chez les Dubs.

Mais financièrement, les deux parties vont devoir trouver un compromis. Avec un rôle désormais moins important, le natif de Los Angeles ne peut plus avoir les mêmes demandes salariales. Pour autant, Thompson a encore des arguments pour mettre la pression sur les Warriors.

Ainsi, selon les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, le cadre des Golden State a de nombreux prétendants : le Miami Heat, l'Orlando Magic, les Lakers ou encore les Clippers.

"Il devrait devenir agent libre au terme de la saison. Et je m'attends à le voir tester le marché. Je pense que les deux équipes floridiennes, les deux formations de la LA, et même quelques écuries à l'Est vont afficher un intérêt", a partagé Charania.

Sans forcément mettre les voiles, Klay Thompson va pouvoir utiliser cette situation à son avantage. Pour éviter de le voir partir chez un concurrent, les Warriors ne doivent pas trop lui en demander...

Klay Thompson peut-il devenir le Manu Ginobili des Warriors ?