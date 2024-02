Klay Thompson peut-il devenir le Manu Ginobili des Warriors ?

Le move aurait pu le plomber. Parce que ça peut être interpréter comme une rétrogradation, voire presque un manque de respect pour un joueur de la trempe de Klay Thompson. Après 727 matches consécutifs en tant que titulaire, le quadruple champion NBA a été « démis de ses fonctions » : Steve Kerr l’a sorti du cinq majeur et l’a remplacé par Brandin Podziemski, un rookie de 20 ans drafté en 19eme position en juin dernier.

Bon, là, c’est présenté de manière provocatrice. Si Thompson a longuement ricané à l’idée de sortir du banc, il a récemment admis qu’il était prêt à accepter un nouveau rôle si c’est ce qu’il y avait de mieux pour l’équipe. C’est après une prestation catastrophique contre les Los Angeles Clippers avant-hier que son coach s’est décidé à opérer un changement.

« C’est une saison délicate pour lui comme pour nous. Ce n’est plus aussi simple pour Klay de faire ce qu’il faisait cinq ou six ans en arrière. J’ai pensé que ce rôle pouvait apporter un bon équilibre en ce qui est bien pour lui et ce qui est bien pour nous », note Kerr.

Cette première expérience est une réussite. Sorti du banc pour la première fois depuis sa saison rookie, Klay Thompson a planté 35 points lors de la victoire des Golden State Warriors contre le Utah Jazz (140-137) la nuit dernière. Cela faisait 7 ans qu’un joueur de la franchise n’avait pas inscrit autant de points en tant que remplaçant (Ian Clark étant le dernier, en 2017).

« [Dans ce genre de situation], Vous pouvez faire deux choses : bouder ou répondre sur le terrain. Je pense que j’ai plutôt bien répondu », notait l’intéressé.

Klay Thompson, un rôle réduit pour un avenir aux Warriors ?

L’âge, les matches et les minutes accumulées et surtout ses deux terribles blessures – déchirure des ligaments du genou et du tendon d’Achille – ont précipité le déclin physique de l’arrière All-Star. Il peut évidemment toujours mettre des tirs mais ses mouvements sont plus lents, il a perdu en explosivité et il est parfois plus difficile pour lui de suivre le rythme des matches. Sortir du banc devrait lui permettre d’évoluer avec un peu moins de pression et un peu plus de liberté.

« J’ai pensé à Manu Ginobili. Ce gars a quatre bagues et une médaille d’Or. Il a été sixième homme toute sa carrière et tout le monde le considère comme un Hall Of Famer. C’est l’un des plus grands. J’ai essayé d’embrasser cet état d’esprit. »

Klay Thompson était tout de même frustré de son nouveau rôle. Kerr l’a avoué après lui avoir annoncé. Reste à savoir désormais si ce changement sera permanent ou non cette saison. Parce qu’il n’y a pas non plus bien de meilleure alternative pour Golden State. Podziemski est prometteur mais peut-il tenir le choc en playoffs ? Si oui, alors Thompson formera un backcourt de Hall Of Famers avec Chris Paul en sortie de banc. Une nouvelle étape dans sa carrière riche en succès.

Peut-être qu'il retrouvera sa place dans quelques matches ou l'année prochaine. Ou peut-être que ça le poussera vers la sortie. Il est free agent cet été et les Warriors souhaiteraient faire des économies. Peut-il accepter un rôle réduit et un contrat qui va avec ? Ce sont des éléments importants dans le développement futur de cette équipe historique. C'est pourquoi il sera très intéressant de suivre l'évolution du joueur avec Golden State dans les prochaines semaines.

