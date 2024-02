Les résultats de la nuit en NBA

- Après deux matches où on a cru entrevoir une progression, notamment en défense, les Bucks de Doc Rivers ont la tête dans le seau. Milwaukee a chuté à Memphis, une équipe décimée et normalement en roue libre, pour porter le bilan du Doc à 7 défaites en 10 matches. Malgré les 35 points et 12 passes de Giannis Antetokounmpo, les Bucks se sont réveillés trop tard et n'ont pas pu renverser les Grizzlies, Damian Lillard manquant un potentiel tir pour la prolongation.

"Certains de nos joueurs étaient déjà à Cabo", a lancé Doc Rivers après le match, sous-entendant que le break du All-Star Game a été observé un peu trop tôt...

L'excellent rookie GG Jackson et Ziaire Williams ont tous les deux inscrit 27 points pour Memphis, alors que Vince Williams Jr, l'une des révélations de cette saison pourrie pour les Grizzlies, a encore été très bon en compilant 18 points, 12 rebonds et 7 passes.

- Pour la première fois depuis sa saison rookie, Klay Thompson est sorti du banc pour les Warriors. Le choix de Steve Kerr de lui préférer Brandin Podziemski au coup d'envoi contre le Jazz a porté ses fruits. Pour Golden State, déjà, puisque les Californiens se sont imposés dans ce match très ouvert offensivement, mais pour Thompson lui-même. Le Splash Brother a pris feu sur les 28 minutes durant lesquelles il a retrouvé le terrain : 35 points avec 7 paniers primés. Klay a tiré le meilleur parti de la situation, sans trop bouder, et a peut-être trouvé le rôle qui lui convient le mieux désormais.

"C'est une saison compliquée pour lui, comme pour nous. Pour Klay, il n'est pas facile de faire ce dont il était capable il y a 5 ou 6 ans. Je pense que ce pourrait être un bon équilibre pour tirer le meilleur de lui, et en même temps le meilleur de l'équipe", a commenté Steve Kerr, qui a décroché au passage la 500e victoire de sa carrière de head coach en NBA.

Draymond Green a aussi été très bon, ajoutant 23 points, 5 passes, 5 rebonds et 4 interceptions, pendant que Stephen Curry passait une soirée assez calme (16 pts, 10 asts). Les Warriors ont encore concédé trop de points et se sont fait peur en dilapidant presque entièrement leur avantage de 18 points en début de 4e quart-temps, mais l'essentiel est là avec une 8e victoire en 10 matches.

- Minnesota a plié la rencontre face à Portland en 12 minutes, avec le quart-temps le plus déséquilibré de cette saison en NBA. Les Timberwolves menaient déjà de 30 points à la fin du 1er QT, contre des Blazers dépassés. Le reste n'aura été que de la gestion pour Anthony Edwards (34 pts), Karl-Anthony Towns (23 pts) et Rudy Gobert (11 pts, 12 rbds, 2 blks), auteur d'un 7e double-double consécutif. Portland est revenu sous les 10 points d'écart à un moment grâce aux efforts de Jerami Grant (23 pts) notamment, mais n'a pas pu compléter totalement le comeback

Minny va donc passer le break du All-Star Game dans la peau de leader de la Conférence Ouest, ce qui est finalement assez juste au vu du temps passé à cette place depuis le début de la saison.