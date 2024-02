Paul George aura-t-il son maillot retiré à Indiana ?

Paul George aborde le dernier virage de sa carrière et un jour viendra où la question du retrait de son maillot avec les Pacers se posera. Antoine et Shaï donnent leur avis sur la question.

Paul George a encore quelques belles années de basket devant lui. Mais lorsqu'il aura tiré sa révérence, on pourra alors se demander quelle franchise il a le plus marquée de son empreinte. A bientôt 34 ans, "PG13" a porté le maillot des Indiana Pacers entre 2010 et 2017, puis celui de l'Oklahoma City Thunder entre 2017 et 2019, avant d'être envoyé dans "sa" Californie, chez les Los Angeles Clippers. A l'heure où des rumeurs lui prêtent un intérêt pour retourner aux Pacers et où le maillot de Shaquille O'Neal avec son numéro 32 a été retiré par le Magic, Paul George a-t-il une chance de voir le sien flotter un jour dans les hauteurs de la Gainbridge Fieldhouse ?

Lui-même a du mal à le savoir et sa déclaration à ce sujet est intéressante.

"Honnêtement, quand on regarde les quatre gars dont ils ont retiré le maillot, c'est la longévité qui semble primer. Reggie Miller a joué, quoi, 18 ans ? Je n'ai pas joué assez longtemps là-bas. Par contre, s'ils se penchent sur les années en question, on avait un groupe vraiment spécial. J'espère que l'équipe autour de Tyrese y arrivera. Mais si ce n'est pas le cas, peut-être que dans 15-20 ans, ils regarderont notre période comme quelque chose de spécial. Tyrese va faire des choses incroyables avec les Pacers et j'espère qu'ils l'entoureront de joueurs talentueux pour l'aider à atteindre ce qu'il veut. Si c'est le cas, personne ne songera à retirer mon maillot".

Antoine Pimmel : Peut-être

D’un côté, je pense que Paul George pourrait mériter d’avoir son maillot retiré aux Pacers. Sept saisons, quatre en tant que joueur All-Star, des duels épiques avec LeBron James en playoffs, des finales de Conférence… il a été le joueur référence d’une période importante de l’Histoire de la franchise. De l’autre côté, je comprends tout à fait ce qu’il veut dire et je trouve sa déclaration très juste, très honnête sur sa propre personne et son parcours.

PG a été fort, les Pacers ont été forts. Mais pas non plus au point de marquer toute une époque. Un peu comme Carmelo Anthony aux Nuggets par exemple (même si là, le problème, c’est surtout que Denver a refilé le 15 à Nikola Jokic). Je pense qu’Indiana peut prendre son temps avant de décider de retirer ou non le jersey de PG. En attendant, la franchise doit laisser le 13 de côté, au cas où.

Mais si jamais les Pacers venaient à s’affirmer comme une place forte de la ligue pendant 15-20 ans, il y aurait soudainement des maillots à retirer peut-être plus importants que celui de George. Ce qu’il souligne lui-même. L’organisation n’a honoré que 4 joueurs et un entraîneur. C’est un privilège qu’elle laisse à ses plus grandes légendes. On verra à l’avenir si quelqu’un fait mieux que Paul George mais pour l’instant, autant laisser cette question en suspens.

Shaï Mamou : Non

Je vais commencer par souligner que Paul George est un joueur magnifique, pas loin de la perfection en termes d'esthétique sur un terrain, que ce soit à la télé ou IRL. C'est aussi un type vraiment sympa et agréable dans sa relation avec les médias. Sur ces deux aspects-là seulement, je pourrais facilement lui accorder un retrait de maillot et une entrée au Hall of Fame. Si on dépassionne un peu la chose, c'est un dossier plus compliqué.

Dans une franchise qui s'est jusque là montrée très économe en retraits de numéros de maillots (l'inévitable Reggie Miller est le seul pleinement estampillé des quatre, McGinnis, Brown et Daniels ayant surtout fait de gros chantiers en ABA), ses accomplissements concrets et chiffrés ne parlent pas vraiment pour lui. Certes, PG13 a été le joueur marquant d'une courte mais belle période, où Indiana n'a raté les Finales que parce qu'il y avait un ogre nommé LeBron en face. Avec les Pacers, Paul George n'aura donc jamais joué de Finales NBA, n'a aucune présence dans une All-NBA First Team (sa seule aura été avec OKC) et présente comme bilan quelques apparitions dans des meilleurs cinq défensifs. C'est mieux que le commun des mortels en NBA, mais est-ce suffisant pour un retrait de maillot ?

Il le dit lui-même, l'histoire s'est sans doute arrêtée trop tôt entre les Hoosiers et lui pour qu'il puisse avoir ces prétentions. Quelque part, le fait d'être ultra sélectif pour un retrait de maillot me plait plutôt. Idem pour le Hall of Fame. Je ne dis pas qu'au bout du compte Paul George n'aura droit ni à l'un, ni à l'autre, mais l'exigence requise pour que cela arrive me convient.

Là où il vise juste, c'est dans ce qu'il dit sur les Pacers actuels et celui qui le remplace dans le coeur des fans, Tyrese Haliburton. S'il emmène Indiana là où Paul George a échoué, la question ne se posera pas. Dans le cas contraire, la nostalgie et une certaine revisite de l'histoire lui seront favorables.