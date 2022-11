Klay Thompson déterminé à faire mentir ses détracteurs

Depuis le début de la saison, Klay Thompson a du mal à retrouver son meilleur niveau. Une situation peu surprenante en raison de la longue indisponibilité de l'arrière des Golden State Warriors. Pour autant, certains observateurs doutent de sa capacité à revenir au sommet.

Et de son côté, le natif de Los Angeles a du mal à accepter les critiques. On se souvient notamment de sa sortie après les déclarations de Charles Barkley. Et de plus en plus, le joueur de 32 ans se montre frustré par les débats autour de lui.

Au point d'être déterminé à faire mentir ses détracteurs.

"Mes difficultés ? Oui, c'est vrai, mais j'ai l'impression que je mérite plus de crédit pour mon combat après toutes mes blessures. J'ai aidé une équipe à gagner un titre l'année dernière, et les gens veulent encore me discréditer. Vous savez ce que j'ai appris à ce sujet ? Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Mais pour moi, individuellement, il s'agit de retrouver de l'efficacité et mon impact des deux côtés du parquet, ce qui m'a rendu bon. Et je me sens sur la bonne voie pour y arriver. Je n'ai aucun doute dans mon esprit : je vais retrouver la forme. J'étais là l'année dernière. J'étais juste là. Nous avons gagné un titre. Et je n'ai aucun doute sur le fait que nous allons y revenir", a assuré Klay Thompson pour le Bleacher Report.

Les Dubs vont devoir se montrer patients avec Klay Thompson. Mais petit à petit, en retrouvant un bonne forme physique, il devrait parvenir à redresser la barre. En tout cas, les Warriors auront besoin de lui pour vivre le titre.

