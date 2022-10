Klay Thompson déjà nostalgique avant la fin de sa carrière

Malheureusement, Klay Thompson a déjà eu un avant-goût de la retraite. Pendant plus de deux ans, l'arrière des Golden State Warriors, blessé, a été éloigné des terrains. Une expérience difficile à vivre pour le joueur de 32 ans, sur le plan physique mais aussi mental.

Après ce long passage à l'infirmerie, le natif de Los Angeles a bien l'intention de profiter à fond de la fin de sa carrière. Et malgré encore quelques années à passer en NBA, Thompson se montre déjà nostalgique.

"Tous les jours difficiles connus en valent désormais la peine. Je fais mon maximum pour simplement profiter de chaque minute où je suis sur le parquet. Que ce soit sur le banc, la préparation d'avant-match, les jours en déplacement, vraiment toute l'expérience.

Franchement, ça passe si vite et on ne peut pas faire ça pour toujours, malheureusement. Donc, j'essaie juste de profiter de tout quand que je suis encore en bonne santé et capable de le faire", a confié Klay Thompson pour les Warriors.