Klay Thompson l'a déjà fait savoir : l'arrière souhaite prolonger aux Golden State Warriors. Sous contrat jusqu'en 2024, le vétéran de 33 ans se retrouve éligible à une extension à l'occasion de cet été. Bien évidemment, après les Playoffs, on peut se demander si les Dubs vont avoir l'envie de s'engager sur la durée avec le natif de Los Angeles.

Et surtout, si les Warriors acceptent de discuter, un accord sera-t-il possible ? On peut effectivement se poser la question car Thompson, au fil des dernières semaines, a laissé filtrer son souhait d'obtenir... un contrat max !

Selon les informations du média The Athletic, les dirigeants de Golden State n'ont pas l'intention de faire un tel chèque au Splash Brother. Pour éventuellement prolonger avec le champion NBA en titre, il devra consentir à un effort financier.

Une demande qui semble logique par rapport aux récentes performances de Thompson. Depuis ses blessures, il reste un bon joueur, mais n'a plus le même impact. Cependant, de son côté, l'arrière pourrait juger qu'il "mérite" un contrat max pour l'ensemble des services rendus.

Pour l'avenir de cette équipe, le dossier Klay Thompson sera à suivre avec une grande attention.

