Klay Thompson, sa réalité derrière la légende du Game 6

Game 6 Klay Thompson. Ce surnom n'a rien d'usurper pour l'arrière des Golden State Warriors. Au cours de sa carrière, le joueur de 32 ans s'est offert certains de ses plus beaux moments dans de telles rencontres. On se souvient bien évidemment de ses performances contre l'Oklahoma City Thunder et les Houston Rockets.

Encore cette année, il a connu un coup de chaud sur le Game 6 face aux Memphis Grizzlies (4-2). Et forcément, la légende du Splash Brother pourrait encore s'écrire avec le fameux 6ème match à venir contre les Boston Celtics (3-2) en Finales NBA.

Mais de son côté, Thompson a calmé le jeu sur cette réputation.

"Mec, j'aimerais tellement pouvoir faire ça tous les soirs. Mais pour moi, c'est compliqué d'aller sur le parquet et de dire que je vais marquer 40 points. Mon jeu n'est pas comme ça. Je me dois de suivre le rythme de la rencontre. J'attends ainsi de saisir le bon moment quand le ballon me trouve. Je me laisse ensuite porter", a commenté Klay Thompson pour ESPN.

Ses prestations XXL en Game 6 seraient donc simplement une coïncidence ? On a du mal à le croire. Mais on pourrait avoir une réponse très rapidement sur le parquet du TD Garden...

