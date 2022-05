Klay Thompson, le spécialiste du Game 6 a encore frappé !

Quel joueur ! Et quel plaisir de le revoir à un tel niveau ! Au cours de sa carrière, Klay Thompson a développé un vrai lien avec le Game 6 lors des séries en Playoffs. L'Oklahoma City Thunder et les Houston Rockets s'en souviennent encore. Mais l'arrière des Golden State Warriors a aussi eu un très mauvais souvenir avec cette blessure contre les Toronto Raptors...

Mais deux ans et demi plus tard, le Splash Brother a toujours un rapport particulier avec un Game 6. Et cette fois-ci, les Memphis Grizzlies l'ont appris. Grâce à ses 30 points (8/14 à trois points), Thompson a été le grand artisan du succès de son équipe (110-96).

Une victoire afin de se qualifier pour les Finales de la Conférence Ouest.

"Une explication sur ce lien avec le Game 6 ? Aucune idée ! Mais j'ai simplement essayé de me concentrer sur le moment présent. Aujourd'hui, j'ai beaucoup pensé aux dernières années, sur ce que l'équipe a traversé, sur ce que j'ai traversé. Et du coup, avoir une opportunité de terminer une série ici, j'ai eu des papillons dans le ventre. J'étais nerveux tout au long de la journée. Mais je suis tellement amusé. Ce Game 6 a encore une meilleure sensation. Honnêtement, surtout avec le recul après mes blessures. Être maintenant capable de jouer au plus haut niveau et faire partie des 4 dernières équipes, c'est un sentiment difficile à décrire. C'est vraiment incroyable, ça m'incite à continuer parce que je pense que nous avons encore du bon basket devant nous", a savouré Klay Thompson face à la presse.

Avec un Klay Thompson à ce niveau, les Warriors peuvent nourrir de grosses ambitions.

Le jour où Klay Thompson est devenu “La Torche Humaine”