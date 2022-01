Le meilleur du retour triomphant de Klay Thompson !

941 jours après, le revoilà. Ce n’était pas le retour du messie. Déjà parce que les Golden State Warriors se débrouillaient très bien sans lui depuis le début de la saison. Ensuite parce que Stephen Curry restait aux commandes. Mais sans Klay Thompson, les Dubs n’étaient pas complètement eux-mêmes. Deux ans et demi après sa dernière apparition, lors du Game 6 des finales NBA 2019 perdues contre les Toronto Raptors, l’autre icône de la franchise a donc fait son grand retour à la compétition.

La ligue a tellement changé depuis. Kawhi Leonard s’est barré en direction des Los Angeles Clippers dans la foulée du titre avec la formation canadienne. Paul George l’a accompagné. Russell Westbrook est aussi en Californie, mais aux Los Angeles Lakers. Kevin Durant, coéquipier de Thompson lors de son dernier match, joue désormais pour les Brooklyn Nets avec James Harden et Kyrie Irving.

Même la salle des Warriors n’est plus la même. Le joueur de 31 ans n’avait encore jamais joué au Chase Center de San Francisco. Et pour sa première, il a évidemment été chaudement accueilli par des supporters bouillants à l’idée de retrouver le deuxième « Splash Bro. »

KLAY IS BACK 🙌 pic.twitter.com/Y6RH4BkKgC

Oui, le paysage est complètement bouleversé. Mais Klay Thompson, lui, est toujours le même. Ou presque. Et il tenait à le monter dès ses premières minutes. Même dès sa première tentative. Une attaque du cercle conclue par un layup après 30 secondes de jeu. Ses premiers points.

KLAY MAKES HIS FIRST BASKET 🔥 pic.twitter.com/LoUucIsJW8

Alors, il y avait forcément un peu de rouille. Logique, après une déchirure des ligaments croisés du genou suivie d’une rupture du tendon d’Achille. 31 mois d’absence, deux rééducations et un challenge physique et mental absolument monstrueux. La star a manqué d’adresse par moment (7 sur 18 au total) en ratant notamment ses trois premiers trois-points avant de finalement trouver la cible.

Klay's first splash since 2019! 💦#KlayDay on NBA TV pic.twitter.com/r91Zj8rFJk

— NBA (@NBA) January 10, 2022