JaVale McGee explique pourquoi Klay Thompson sera chaud à son retour

Klay Thompson aura manqué deux ans et demi de compétition à son retour sur les terrains prévu pour fin décembre 2021. Après avoir enchaîné déchirure des ligaments croisés et rupture du tendon d’Achille, l’arrière All-Star s’apprête enfin à retrouver la NBA. Mais revenir au sommet après une si longue attente et deux blessures aussi sévères paraît très compliqué. JaVale McGee ne s’inquiète pas pour autant.

.@JaValeMcGee on what he expects from Klay Thompson in his return:

“I expect the old Klay. I can maybe see him slacking on defense in the first month because in the offseason you don’t get those reps. But offensively, he didn’t hurt his arm, so that boy is going to shoot.” pic.twitter.com/wX4bpqTZKb

— Club Shay Shay (@ClubShayShay) September 16, 2021