Les Warriors ont trouvé l’idée parfaite pour chambrer Klay Thompson

La liste des 75 meilleurs joueurs de tous les temps dévoilée par la NBA a beaucoup fait parler. Surtout pour ses absents. Ses « snobés. » Klay Thompson, par exemple, n’y est pas malgré ses titres, ses stats et ses accomplissements. Une absence que le joueur a mal vécu, s’exprimant même deux fois sur le sujet pour confier sa frustration. Ses coéquipiers Stephen Curry et Draymond Green en ont profité pour se moquer de en lui offrant un maillot floqué du numéro 77…

Draymond and Steph had a little fun with Klay over not being named to the NBA's 75th Anniversary team 🤣🤣🤣

[via @Money23Green / IG] pic.twitter.com/D9OMpA1181

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) October 23, 2021