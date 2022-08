Vous voulez une nouvelle preuve que Kobe Bryant, qui aurait dû fêter ses 44 ans aujourd'hui, était un compétiteur maladif ? Lisez donc cette anecdote livrée par Chris Bosh sur son site officiel. Elle se déroule à Pékin durant les Jeux Olympiques 2008, alors que Bryant et Bosh font partie de l'équipe américaine médaillée d'or, la fameuse Redeem Team.

"On se baladait souvent dans le village olympique et je me souviens qu'on passait fréquemment devant les jeux d'arcade qu'ils avaient mis à la disposition des athlètes. Kobe Bryant et Michael Redd se sont mis à jouer au basket sur les petits paniers mécaniques qu'on peut trouver partout dans le monde.

Après quelques matches, ça m'a fatigué de les regarder et je suis aller rejoindre des amis. Je me suis absenté deux heures environ. Sur le chemin du retour vers l'hôtel, je suis passé devant la borne d'arcade et ils étaient toujours en train de jouer !

Ils transpiraient à fond et étaient concentrés comme s'il s'agissait d'un vrai match. J'avais entendu des histoires sur le caractère compétitif de Kobe, mais là j'en ai été témoin".