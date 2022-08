La Redeem Team 2008 qui a sauvé l’honneur américain va avoir son documentaire

Le 7 octobre prochain, Netflix ajoutera à son catalogue un documentaire basket que l'on regardera évidemment avec excitation. Il aura pour sujet principal la fameuse "Redeem Team" (l'équipe de la rédemption en VF) américaine de 2008, qui avait permis aux Etats-Unis de remporter la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Pékin après les échecs successifs aux J.O. 2004 et à la Coupe du monde 2006. Avec Kobe Bryant en capitaine et Dwyane Wade en gâchette principale, cette équipe avait redoré le blason américain, immaculé pendant 11 ans ensuite jusqu'au Mondial 2019.

Dans cette équipe, rappelons-le, figuraient lors :

Netflix and the International Olympic Committee have collaborated with executive producers @DwyaneWade and @KingJames for The Redeem Team, a new documentary about the US Olympic Men's Basketball Team’s quest for gold at the 2008 Olympic Games in Beijing!

Premieres October 7 pic.twitter.com/bXL52ecWY3

— Netflix (@netflix) August 19, 2022