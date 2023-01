Il y a 3 ans, Kobe Bryant disparaissait tragiquement. La trace qu'il a laissée reste immense et il sert souvent de référence aux joueurs actuels. L'une des caractéristiques de Kobe, au-delà de son excellence comme basketteur, c'était sa faculté à générer des histoires dont on serait normalement bien infoutus de décréter si elles tiennent de la légende urbaine ou si elles sont réelles. Mais puisqu'elles concernent Kobe, il y aura toujours un doute raisonnable en faveur de l'authenticité.

Même quand c'est aussi barjot que ce qu'a raconté son ancien préparateur Tim Grover, célèbre pour avoir également collaboré avec Michael Jordan. Lors de son passage dans le Complex Sports Podcast pour présenter son nouveau livre, Grover a livré une histoire inédite au sujet de Kobe Bryant que l'on croirait tirée d'un film. Ou d'un bouquin de psychologie sur la schizophrénie...

"On venait de finir un match. Kobe et moi avons décidé d'aller manger au restaurant. En arrivant, il a demandé une table pour quatre. Je me suis dit que c'était curieux parce qu'on était que deux, mais je ne lui ai pas demandé... Deux types sont venus ensuite pour demander s'ils pouvaient s'asseoir là puisque les sièges étaient libres, mais Kobe leur a répondu que ces places étaient prises. Sur le coup, je me suis demandé si je ne faisais pas bosser ce mec trop dur et qu'il commençait à avoir des hallucinations.

Les deux types ont dû se dire que Kobe était un con. C'est là que je lui ai finalement demandé à qui étaient ces places. 'On dit que tout le monde essaye de cacher ses casseroles. Moi, où que j'aille, j'emmène mes alter egos avec moi. Le bon. Le mauvais. L'indifférent. Ces sièges sont pour eux parce qu'ils font de moi celui que je suis'. Il a commencé à me parler de ça et de la Mamba Mentality".

Kobe Bryant a même commandé des verres de téquila pour ses alter egos, à la grande surprise de Tim Grover, qui s'est empressé de siffler les deux shots.

"On ne part pas en laissant de la bonne tequila sur la table", a-t-il plaisanté.

