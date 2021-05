En raison des circonstances tragiques, le moment promettait, malheureusement, de toute façon d’être exceptionnel. Kobe Bryant intronisé au Hall Of Fame à titre posthume, un an et presque quatre mois après le terrible accident d’hélicoptère qui lui a coûté la vie, à lui, à sa fille Gianna et à huit autres personnes. C’est donc Vanessa Bryant, son épouse, qui s’est rendu au pupitre accompagnée de Michael Jordan. Tous les regards braqués sur elle.

Mais même si ce moment promettait de rester dans la légende, elle a su en faire quelque chose de beau, de simple, de touchant et de sincère à la fois. Pour la première fois elle « allait féliciter son mari en public », ce qu’elle laissait faire ses fans tout au long de sa carrière. Extraits.

« Kobe était intelligent, éloquent et talentueux dans plein de domaine. Je sais qu’il aurait remercié tous ceux qui l’ont aidé à en arriver là. Ça inclut ceux qui ont douté de lui, ceux qui lui dont dit qu’il ne pourrait pas atteindre ses objectifs. Il les aurait tous remercié de l’avoir motivé. Après tout, il vous a tous donné tort. »

« Les gens ne le savent pas mais si mon mari jouait même en étant blessé c’est parce qu’il se souvenait de quand il était gamin et que son père l’emmenait voir son joueur favori », dit-elle en lançant un regard à MJ. « C’était l’une des raisons. Il se souvenait des trajets en voiture, la chance de pouvoir avoir une place dans la salle. Kobe ne voulait pas décevoir ses fans, notamment ceux qui avaient économisé pour venir. Ses gamins avec la même excitation que celle qui était la sienne. »

« Merci d’avoir été le meilleur mari et père possible. Merci d’avoir grandi et appris de tes erreurs, d’avoir tout fait pour devenir meilleur, de n’avoir jamais abandonné, d’avoir bossé dur. Merci pour notre famille. Merci pour nos filles, Natalia, Gianna, Bianka et Capri. Merci pour ces matins où tu te levais à 4 heures pour t’entraîner, tu revenais me dire bonjour et amener nos filles à l’école avant de repartir à l’entraînement. »

« Merci de n’avoir jamais raté un anniversaire, un spectacle de danse ou n’importe quel match que nos filles jouaient si ton calendrier le permettait. Merci d’avoir fait passer notre famille en premier. Merci d’avoir apporté tellement de joie dans nos vies. Merci de nous avoir tous inspirés à devenir meilleurs. Merci de ne jamais t’être pris trop au sérieux. Merci pour ton sens de l’humour. Merci d’avoir été si patients. »

« Félicitation bébé. Tout ton travail et tes sacrifices ont payé. Tu as dit un jour que si tu devais miser sur quelqu’un, tu miserais sur toi-même. Je suis content que tu l’aies fait. Tu es un Hall Of Famer désormais. Tu es un vrai champion. Tu n’es pas juste un MVP. Tu es l’un des plus grands. Je suis tellement fier de toi. Je t’aime pour toujours, Kobe Bean Bryant. »