C'est un moment immensément spécial qui va se dérouler la nuit prochaine à Springfield. Kobe Bryant, tragiquement décédé en janvier 2020, va rejoindre le panthéon des plus grands de ce sport. Tout comme ses anciens ennemis intimes Tim Duncan et Kevin Garnett, la regrettée légende des Lakers sera le tout nouveau membre du Hall of Fame.

On savait depuis plusieurs semaines que Michael Jordan himself ferait le speech d'intronisation (la coutume veut qu'un joueur le soit intronisé par un autre). Il sera accompagné par la veuve de Kobe, Vanessa qui a tenu à adresser un discours. Comme c'était le cas lors de la cérémonie au Staples Center il y a un peu plus d'un an. La soirée s'annonce donc des plus émotives (à 23h30 sur Beinsport Max 4 en VO)

Pour la première fois, un joueur va avoir droit à un privilège, celui d'avoir sa propre exposition. Contexte particulier oblige, cette dernière concernera Kobe et a été mis sur pied par Vanessa ainsi que la société Panini, célèbre pour ses cartes.

The Kobe Bryant exhibit at the Hall of Fame, designed by Vanessa Bryant. (via @DNguyen41) pic.twitter.com/613tusLKrU — SportsCenter (@SportsCenter) May 14, 2021

Les hommages vont donc être nombreux dans cette cérémonie qui s'annonce historique avec trois des plus grands joueurs de tous le temps intronisés la même année. Trois anciens MVP, tous champions NBA et qui ont souvent croisé le fer dans cette lutte acharnée pour le titre.

HOF : Kobe, Duncan et KG honorés la même année !