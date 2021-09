Kobe Bryant, un maillot retiré par… les Sixers ?

Décidément, Kobe Bryant pourrait bien s’inspirer de Michael Jordan jusqu’au bout.

C’est une tradition bien connue. Les franchises ont l’habitude d’honorer leurs plus grandes légendes en cessant d’attribuer leur numéro de maillot. Et, pour bien marquer le fait que le jersey est retiré, en le suspendant dans les hauteurs de la salle.

Déjà à ce titre, Kobe Bryant fait figure d’exception. Les Los Angeles Lakers ont en effet retiré ses deux maillots, le numéro 8 et le 24.

Mais Michael Jordan a encore fait plus fort. Son maillot s’est logiquement vu retirer par les Chicago Bulls. Mais il l’a également été par le Miami Heat en avril 2003. La franchise floridienne a tenu à honorer les accomplissement et les contributions de MJ. Et à réaliser un petit coup marketing. Qui avait du sens quelque part, puisque Michael Jordan a impacté tout le basketball, toute la NBA, et par conséquent chacune des franchises de la ligue, à travers sa carrière.

Un cas unique en NBA. Plus pour longtemps ?

Il se murmure en effet que les Philadelphia Sixers pourraient envisager de retirer le maillot de Kobe Bryant. Pas n’importe lequel. Le mythique 33 de Lower Merion, sa high school. Car comme tout le monde sait - et si vous ne le savez pas, vous êtes obligés de commander instantanément notre Mook Spécial Kobe - le Black Mamba est originaire de Philly. Et y a donc joué en lycée.

On en est encore loin, mais ce pourrait être un superbe hommage que la franchise pourrait rendre à l’une des plus grandes légendes enfantées par la ville.

76ers retiring Kobe Bryant's Lower Merion No. 33 like Heat retired MJ's No. 23 'interesting idea' @ScottONeil tells @BallySports:

"That’s something that @dmorey & @DocRivers & Elton will weigh on for sure. That’s something that Chris Heck the President of 76ers will weigh on." pic.twitter.com/kLlets1qyr

— 👑 Brandon “Scoop B” Robinson 📍 (@ScoopB) September 21, 2021