Kobe Bryant voulait jouer pour les Grizzlies en 2004 !

Kobe Bryant a passé toute sa brillante carrière aux Los Angeles Lakers et c'est très bien que l'histoire se soit déroulée ainsi. On savait qu'à plusieurs reprises le Black Mamba avait été assez proche d'un départ, mais il a toujours fini par rester, notamment lorsque Detroit ou Chicago ont manifesté un intérêt et qu'il était assez motivé pour y aller. Ce qu'on ne savait pas, jusqu'au passage de Jerry West dans le podcast de Paul George cette semaine, c'est que Kobe aurait pu porter le maillot des Memphis Grizzlies. Plus incroyable encore à l'époque, il l'aurait fait de son plein gré !

"Kobe était free agent cette année-là et Rob Pelinka était son agent. On s'est rencontré à Orange County dans une chambre d'hôtel. Il m'a dit qu'il voulait venir à Memphis et jouer pour les Grizzlies. Je l'ai regardé et lui ai demandé s'il se moquait de moi. Il a répondu que non. Je lui ai dit : 'Kobe, c'est non. Ta place n'est pas ici'. Je ne voulais pas qu'il ressente la moindre obligation envers moi. Je ne me rends pas bien compte, mais à l'époque c'était peut-être du tampering (Jerry West était GM de Memphis).

En tout cas, il était constamment chez moi pour manger et j'étais un peu une figure paternelle pour lui. On avait une relation formidable".

Les fans des Grizzlies risquent d'être étonnés et frustrés de savoir que Kobe Bryant a émis le souhait de jouer chez eux mais en a été dissuadé par Jerry West.

