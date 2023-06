Nikola Jokic a tout simplement réussi l'une des plus belles campagnes de playoffs de l'histoire de la NBA. Le tout sans jamais se départir de son flegme et de son humilité.

Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise célébration. Les larmes d'émotion, c'est beau. La joie démonstrative et théâtrale, aussi. Tout ça permet généralement d'évacuer des épreuves du sport et de la vie. La pression, aussi, qui peut être immense pour certains exposés à la critique des médias et des fans depuis de longues années avant de pouvoir enfin soulever le trophée Larry O'Brien. Il n'y avait rien de ça dans la manière dont Nikola Jokic a accueilli la victoire des Denver Nuggets et son titre de MVP des Finales.

On se demandait justement comment le Serbe allait réagir une fois le rideau jeté sur cette fabuleuse campagne victorieuse. Allait-il fendre un peu la carapace ? Montrer que finalement gagner était vraiment le plus important pour lui ? Nada. Jokic a affiché un large sourire. Etreint ses coéquipiers, sa femme, ses frères. Félicité les adversaires bravement tombés au combat. Puis fidèle à lui-même, a simplement déclaré au micro de Lisa Salters d'ESPN : "Le job est accompli, on peut rentrer à la maison". Comme l'a dit Antoine dans nos échanges de messages en direct devant le match : on aurait dit que le Joker venait de gagner une partie de ping pong entre potes. Il est comme ça, le bougre.

Jokic went up to every Heat player before celebrating winning the #NBAFinals Sportsmanship at its finest 👏 pic.twitter.com/L4xLqQT6HR — ESPN (@espn) June 13, 2023

Pendant que les confettis pleuvaient, que ses camarades laissaient couler des larmes de joie, lui s'imaginait déjà au prochain barbecue familial à Sombor, avant de faire trotter les chevaux qu'il semble affectionner autant que les humains. Au moins, eux ne passent pas leur temps à lui demander de parler de lui et de sa grandeur, alors que la seule chose dont il aime réellement causer lorsqu'un micro lui est tendu, c'est du collectif et de la seule manière dont il conçoit le basket : en groupe.

Malgré ce qui est sans doute la célébration la moins spectaculaire de l'histoire des Finales contemporaines, Nikola Jokic nous a filé des frissons. La pudeur, la retenue et l'altruisme dont il a continué de faire preuve dans ce moment où 99% des êtres humains normalement constitués auraient lâché prise, étaient admirables. A coup sûr, Jokic se moquera pas mal de ce que l'on dira de ses performances individuelles lors de ces playoffs. Mais pourtant, bon dieu qu'elles ont été phénoménales...

L'une des plus belles campagnes de playoffs All-Time

Il sera temps d'analyser tout ça avec du recul tant la culture de l'instant peut pousser à s'enflammer, mais on ne voit pas comment cette campagne 2023 ne finira pas comme l'une des plus impressionnantes de l'histoire de la NBA, moderne ou non. Pas besoin d'aller chercher de la statistique avancée. Nikola Jokic est le premier joueur de l'histoire à finir des playoffs en tête du classement des points, des passes et des rebonds. A un demi-point près, il finissait cette post-saison en triple-double de moyenne, avec 30 points, 13.5 rebonds et 9.5 passes de moyenne. Ah, il faut préciser qu'il l'a aussi fait avec des pourcentages démentiels, en 55-46-80...

Pour sortir des chiffres, on peut aussi simplement regarder les accomplissements qu'il a pilotés : Denver a sorti les Suns de Kevin Durant et Devin Booker en 6 matches, puis les Lakers de LeBron James et Anthony Davis sur un sweep, avant de calmer la tornade Miami et sa star Jimmy Butler en 5. On est, ni plus, ni moins, sur un chef d'oeuvre qui va venir s'immiscer au Panthéon de la NBA.

La suite sera d'ailleurs assez fascinante à observer. Jokic sera-t-il l'homme d'un seul titre, ou son génie pourra-t-il mener les Nuggets, qui ont un groupe encore assez jeune, vers un règne plus long ? Quoi qu'il advienne, il vient de cimenter sa place au Hall of Fame et dans le coeur des fans. Les débats ssur ses difficultés à briller en playoffs, sur la légitimité de ses prétentions pour réaliser un Three-Peat de MVP ou sur son manque de charisme sont clos. Nikola Jokic est un monument. La trace qu'il va laisser après son passage en NBA sera indélébile. Et le plus beau, c'est qu'il n'en a strictement rien à faire.

