Kristaps Porzingis, un futur toujours flou aux Wizards

Avec la nouvelle direction aux Washington Wizards, on peut s'attendre à des décisions fortes. La preuve avec le cas Bradley Beal, désormais sur le départ via un trade. Et quid de la situation de l'intérieur Kristaps Porzingis ?

Pour la saison prochaine, le Letton dispose d'une "player option" à 36 millions de dollars. Conscient qu'il ne peut pas prétendre à un tel salaire annuel sur le marché, l'ex-joueur des New York Knicks a ouvert la porte à une prolongation sur le long terme, avec une baisse de ses émoluments, au sein de la franchise de DC.

Et les deux parties ont même eu des négociations. Mais il n'y a toujours pas eu d'accord. Ainsi, selon les informations du journaliste Marc Stein, Porzingis n'a toujours pas pris une décision par rapport à sa "player option".

A l'approche de la Draft NBA, le joueur de 27 ans se trouve toujours en réflexion. Tout risque de dépendre du projet des Wizards avec lui. Et aussi des intérêts sur le marché. Sans la perspective d'un accord intéressant sur la durée, Kristaps Porzingis risque de prendre son chèque à 36 millions de dollars.

Un cas qui pourrait d'ailleurs avoir un impact sur la grande reconstruction à Washington.

Kristaps Porzingis, son aveu sur son tandem avec Doncic à Dallas