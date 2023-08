Lors de la Coupe du monde qui débute le 25 août prochain, les Bleus seront notamment opposés à la Lettonie en phase de poule. Le danger principal des Lettons, c'est évidemment Kristaps Porzingis, le nouveau joueur des Boston Celtics, qui sort d'un bon passage à Washington. Malheureusement pour les Baltes, leur meilleur joueur est de moins en moins certain de disputer cette Coupe du monde. D'après le journaliste allemand Rupert Fabig, Porzingis est blessé au pied et pourrait déclarer forfait avant le début de la compétition.

Fabig indique qu'une concertation aura lieu sous peu entre Kristaps Porzingis, le staff médical letton et les Boston Celtics, pour prendre la décision la plus sage. Les Celtics venant de prolonger l'ancien intérieur des Knicks pour deux ans et 60 millions de dollars, on imagine qu'ils appuieront pour que Porzingis ne prenne pas le moindre risque.

Pour ces Celtics nouvelle version, il est important que Kristaps Porzingis soit en pleine possession de ses moyens. Quelques semaines de repos et, si nécessaire, de convalescence, seraient sans doute un peu plus à leur goût.

Pour rappel, Porzingis n'avait jusqu'ici disputé qu'une seule compétition en séniors avec la Lettonie : l'Eurobasket 2017. Boston l'a recruté durant l'intersaison dans un trade à trois avec Memphis et Washington? Les Celtics ont envoyé Marcus Smart chez les Grizzlies, Danilo Gallinari et Mike Muscala à Washington, tout en recevant le Letton, un 1er tour 2023 (le 25e pick) et un 1er tour 2024 protégé top 4.

