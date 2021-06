Kristaps Porzingis n’intéresse personne… sauf une équipe

L’élimination des Dallas Mavericks a remis sur la table les discussions autour du rôle de Kristaps Porzingis et de son niveau de jeu sur ces playoffs. Le Letton a terminé avec 13 points et 5 rebonds de moyenne sans réussir à s’affirmer comme la deuxième star dont Luka Doncic aurait bien besoin à ses côtés.

Alors que sa place dans le projet futur de la franchise soulève les interrogations, son nom devrait circuler pendant un moment dans les rumeurs de transfert. Mais selon Kevin O’Connor, l’intérêt porté par les autres organisations envers l’ancien All-Star est minime. Il explique que ses pépins physiques, sa baisse de production et son contrat actuel refroidissent les dirigeants.

C’était prévisible. Kristaps Porzingis doit encore toucher plus de 100 millions sur les trois années à venir. Il reste un bon joueur de basket, avec probablement un potentiel encore inexploité, mais il est loin du basketteur intrigant qui brillait sous les couleurs des New York Knicks. Surtout, il a subi de nombreuses blessures et opérations, notamment aux genoux, et n’a joué que 43 matches cette saison.

Pour l’instant, une seule équipe serait éventuellement prête à faire un échange : les Washington Wizards. Mais certainement pas pour céder Bradley Beal, évidemment que non. Plutôt Davis Bertans et son deal massif (80 millions sur 5 ans).

Les Mavericks ne peuvent pas céder de pick avant 2025 depuis qu'ils ont fait venir le joueur de 25 ans, ce qui devrait aussi compliquer la mise en place d’un éventuel transfert. Autrement dit, Kristaps Porzingis pourrait simplement rester dans le Texas pour l’instant. Avec l’espoir qu’il retrouve des sensations et une certaine régularité.

