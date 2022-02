Kristaps Porzingis, les Mavericks l’envoient aux Wizards !

Il y avait quelques rumeurs sur les dernières heures, mais il s'agit d'un mouvement surprise ! Sur cette deadline des trades, les Dallas Mavericks ont décidé de stopper l'expérience avec Kristaps Porzingis ! Trop décevant depuis son arrivée en 2019, le Letton prend la direction des Washington Wizards.

Et très clairement, les Mavs voulaient vraiment tourner la page avec l'intérieur. Car dans ce trade, les Texans obtiennent "seulement" Spencer Dinwiddie et Davis Bertans. Et dans le même temps, la franchise de DC récupère aussi un choix au second tour de la Draft NBA.

Dallas is sending Kristaps Porzingis to the Wizards, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 10, 2022

Pour les Wizards, il s'agit d'un deal intéressant. Sur le papier, ils se débarrassent de deux joueurs avec des contrats gênants. Dinwiddie doit toucher 54 millions de dollars sur 3 ans. Bertans va percevoir 65 millions sur les 4 prochaines années. Les Mavs vont donc compter sur eux.

Dans le même temps, Porzingis a un contrat à plus de 100 millions de dollars sur les 3 prochaines années. Washington a donc le projet de l'associer avec Bradley Beal sur la durée. Un bon choix pour l'avenir ?

