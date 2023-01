Kyle Korver au chevet des Hawks, le trade de Dejounte Murray a fait des dégâts

Les remaniements continuent à Atlanta, où on commence à découvrir que c'est un sacré foutoir en interne depuis des mois.

Entre les changements au sein du front office et la relation compliquée entre le franchise player Trae Young et son coach Nate McMillan, cette première partie de saison a été assez tourmentée à Atlanta. Les Hawks sont toujours dans la course pour au moins se qualifier pour le play-in, mais l'atmosphère n'en est pas moins curieuse. Et les changements continuent d'avoir lieu en interne, alors que l'influence du fils du propriétaire, Nick Ressler, est jugée trop importante par certains.

Après le départ de Travis Schlenk, l'architecte de l'équipe depuis la Draft de Trae Young (dans un échange avec Luka Doncic) et la promotion de l'ancien joueur Landry Fields au poste de GM, c'est un autre ex-NBAer, All-Star ce coup-ci, qui a intégré l'équipe dirigeante. D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, Kyle Korver va être nommé assistant-GM et collaborera avec Fields. Au milieu de cet ajustement, la rumeur dit que c'est le trade de Dejounte Murray, et surtout le prix payé par les Hawks, qui a entraîné le départ de Schlenk.

Selon Sam Amick de The Athletic, Nick Ressler, 27 ans, fils du propriétaire de la franchise, a poussé pour que le trade soit finalisé la saison dernière. Schlenk ne souhaitait pas offrir une telle contrepartie aux Spurs (trois 1ers tours, un échange de picks du 1er tour et Danilo Gallinari) et a vu sa volonté débordée par celle de Ressler.

A l'heure actuelle, Atlanta est 9e à l'Est, mais est plus proche de la 13e place que de la 6e... Espérons pour les fans des Hawks que ce remaniement et le comeback du très estimé Korver les aident à réussir une bonne deuxième partie de saison, à l'image de celle de 2021. Ces dernières semaines, Korver travaillait au développement des joueurs, déjà dans le staff d'Atlanta.

