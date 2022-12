Kyle Kuzma, une décision déjà prise pour son futur ?

La situation de Kyle Kuzma suscite une grande attention en NBA. Malgré une "player option" pour la saison prochaine, l'intérieur des Washington Wizards devrait la décliner pour se retrouver sur le marché au terme de la saison.

Pisté par plusieurs équipes ambitieuses, l'ex-joueur des Los Angeles Lakers pourrait ainsi faire l'objet d'un trade avant la deadline en février. Mais jusqu'à maintenant, la formation de DC a surtout affiché une volonté de le conserver sur le long terme.

Mais est-ce qu'il s'agit d'une envie mutuelle ? Visiblement non ! D'après les informations du journaliste du Bleacher Report Eric Pincus, le natif de Flint compte faire ses valises pour rejoindre une écurie au sein d'un gros marché.

Pour autant, Kuzma ne souhaite pas réaliser un sacrifice financier et cherche un deal à plus de 20 millions de dollars la saison. Financièrement, les Wizards peuvent rivaliser et semblent prêts à réaliser un gros chèque pour le retenir.

Par contre, si Kyle Kuzma veut vraiment mettre les voiles pour "un gros nom", il sera impossible de lutter. Très clairement, la direction de Washington doit avoir une discussion avec lui avant février pour connaître ses projets. Car le perdre sans la moindre contrepartie représenterait une très mauvaise nouvelle.

Kyle Kuzma, son nom affole véritablement le marché !