Kyle Kuzma défend un Jordan Poole “totalement incompris”

Les Washington Wizards vont avoir deux leaders pour cette saison 2023-2024 : Kyle Kuzma et Jordan Poole. Entre les deux hommes, la relation semble excellente à l'approche du début de cet exercice. Et l'intérieur semble prêt à faire des efforts pour mettre son partenaire dans de bonnes conditions.

Après une dernière année difficile aux Golden State Warriors, l'arrière a une revanche à prendre. Et à l'image de son show (41 points) contre les New York Knicks (131-108) en préparation, Poole risque de prendre, encore et encore, ses responsabilités.

Dans le même temps, Kuzma a d'ailleurs pris la parole pour défendre la personnalité de son nouveau coéquipier.

"Il est totalement incompris. On ne sait seulement que ce que l'on sait... Vous pouvez toujours avoir cette mentalité avec une vision extérieure sur les choses, mais pour lui, vous l'avez peut-être vu à Golden State en vous disant : 'OK, il est peut-être un peu immature'.

Mais ce mec est l'un des athlètes les plus professionnels que j'ai côtoyés, un vrai professionnel. Il va à la salle, travaille son corps et se montre concentré. Nous avons eu deux matchs de pré-saison ensemble et nous nous appelons après les matches pour en discuter.

Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça dans cette ère de la NBA et qui se soucient suffisamment de ce genre de choses. Selon moi, il est donc très mal compris. Il est tellement talentueux. Électrique", a ainsi jugé Kyle Kuzma pour le podcast Some Dude Show.

A 24 ans, Jordan Poole doit encore grandir. Et aux Wizards, il va justement avoir la liberté de se développer. A lui de saisir cette opportunité pour démontrer l'étendue de son talent.

Wizards : Jordan Poole, la revanche ou le flop ?