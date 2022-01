Kyle Kuzma ne dit pas que des choses très éclairées en règle générale, mais il a un sens de l'humour assez indiscutable. Le joueur des Washington Wizards, très en forme en ce moment, a marqué les esprits face aux Philadelphie Sixers lundi. Non seulement son équipe l'a emporté, mais il s'est offert l'une des actions de la nuit avec un bon gros dunk des familles sur la truffe de Joel Embiid.

Visiblement, il y avait un amusant petit passif entre les deux hommes remontant à l'époque où Kuzma était un rookie chez les Los Angeles Lakers.

"Je lui en devais une, à vrai dire. Lors de ma saison rookie, j'ai essaye de lui dunker dessus, mais ça ne s'est pas bien passé. Il est venu me voir ensuite en me disant que si je réessayais ça un jour, il me mettrait une droite. Donc je lui en devais une. Après, je trouve que ce n'étais pas si violent. Je lui ai dunké dessus, mais ce n'était pas si spectaculaire que ça. Je suis à moitié blanc, donc je ne suis pas allé aussi haut que ça. Je suis juste content d'avoir réussi à décoller", a expliqué Kyle Kuzma devant la presse.

Cette saison, Kuzma est comme un poisson dans l'eau chez les Wizards et tourne à 15.7 points, 8.9 rebonds et 3 passes à 45.4%. On peut considérer qu'il s'agit de la meilleure saison en carrière pour l'ancien Laker, d'autant que Washington est dans la course aux playoffs à l'Est, puisque la franchise de la capitale fédérale occupe pour le moment la 8e place à 5 victoires du leader Chicago.

Kyle Kuzma put Joel Embiid through the Processor pic.twitter.com/j4glAZjLEx — Chase Hughes (@ChaseHughesNBCS) January 17, 2022

