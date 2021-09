Pourquoi Kyle Kuzma est soulagé de débarquer aux Wizards

Sacramento a beau être la capitale de l’état, ce n’est pas la destination rêvée par les joueurs NBA lorsqu’ils évoquent leur ambition de rejoindre une « franchise californienne. » Ben Simmons peut en attester. Le politiquement correcte l’empêche de le clamer haut et fort mais Kyle Kuzma n’avait non plus l’air enchanté à l’idée de jouer pour les Kings. Et pourtant, il n’est pas passé loin de porter les couleurs des rivaux – du moins à une époque – des Los Angeles Lakers.

« J’étais choqué [au moment d’apprendre mon transfert à Washington] parce que je pensais vraiment que j’allais me retrouver à Sacramento. L’échange avec Buddy Hield des Kings… ce truc était acté. Je me disais dans ma tête que ce n’était pas trop mal, que j’allais être à 45 minutes de vol de L.A », raconte l'intéressé. « Puis, d’un coup, j’ai été envoyé à Washington. J’étais ultra excité parce que c’était une meilleure situation. Ça aurait été sympa de jouer à Sacramento. Mais là, c’est une opportunité de jouer avec Bradley Beal. C’est une opportunité parfaite. Tout le monde a quelque chose à prouver dans cette équipe. »

Kyle Kuzma est évidemment surtout content de pouvoir jouer pour une formation un peu plus à même de se qualifier pour les playoffs. Il n’en fait pas des tonnes sur les Kings non plus. Et d’un côté, la perception de l’équipe de Sacramento pourrait changer peu à peu. De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton forment un duo d’avenir intrigant et excitant susceptible de redonner un peu de panache et d’attrait aux Kings.

Kyle Kuzma, ses promesses sur son impact aux Wizards