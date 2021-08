Kyle Kuzma, ses promesses sur son impact aux Wizards

Dans le cadre du trade de Russell Westbrook, les Washington Wizards ont récupéré Kentavious Caldwell-Pope, Montrezl Harrell et Kyle Kuzma. Dans un nouvel environnement et avec un rôle plus important, l'intérieur de 26 ans va se retrouver attendu au tournant.

Surtout que médiatiquement, le natif du Michigan réalise de grandes promesses. Par rapport à la saison à venir avec les Wizards, Kuzma compte bien avoir un impact important et s'engage concernant son apport.

"En arrivant dans cette organisation, Tommy Sheppard a dit qu'il avait de grandes attentes pour moi. Je veux être à la hauteur de ça. Sur cette intersaison, j'ai vraiment réalisé un bon travail pour améliorer ma gestion du ballon. Je pense que l'année dernière, avec les Lakers, j'ai effectué un excellent travail au niveau de mes passes, pour servir les gars sur des tirs ouverts. Pour moi, mieux gérer le ballon, d'une manière plus consistante et forte, me permettra donc d'être encore meilleur. Je ne veux pas seulement incarner une menace en marquant, mais aussi par mes passes. J'aiderai Rui à avoir des tirs ouverts, Brad à être plus libre, Spencer à couper vers le cercle et Daniel à obtenir des lobs", a ainsi détaillé Kyle Kuzma pour NBC Sport.

De belles intentions, mais encore faut-il vraiment les appliquer. Dans sa carrière, Kyle Kuzma a souvent eu de bons discours. Mais sur le terrain, ses performances n'ont pas toujours été à la hauteur. A Washington, il va avoir une vraie opportunité de se montrer. A lui de répondre présent.

