La saison de Kyle Kuzma encensée par… Kyle Kuzma

Les Los Angeles Lakers ont été éliminés dès le premier tour des playoffs et Kyle Kuzma fait figure de bouc-émissaire depuis cette sortie de route prématuré. Il faut dire que ses prestations en playoffs étaient catastrophiques. Les champions en titre avaient besoin qu’il élève son niveau de jeu à la suite de la blessure d’Anthony Davis. Le jeune homme a bouclé la série avec 6,3 points, 29% aux tirs et 17% derrière l’arc à trois-points. Horrible.

Mais ce raté ne doit pas pour autant faire oublier tous les derniers mois selon lui. Amené à s’auto-juger, il trouve qu’il a progressé dans plusieurs aspects du jeu.

« Je pense que j’ai franchi des paliers incroyables pour devenir un gars qui fait gagner en jouant juste et en devenant un vrai atout en défense », notait l’ailier californien.

Sa déclaration fera grincer des dents et suscitera probablement les moqueries. Mais Kyle Kuzma n’a pas fait une mauvaise saison. Il compilait presque 13 points et plus de 6 rebonds par match à 44% aux tirs et 36% à trois-points. Il s’est troué en playoffs. Mais dans l’esprit, en défense, aux rebonds, il était effectivement un peu plus impactant que les années précédentes.

Ce n’est pas encore un basketteur de complément de luxe pour un candidat au titre. Ou alors trop rarement. Il est encore irrégulier. Mais il n’a que 25 ans et il s’agissait de sa quatrième année dans la ligue. Il apprend effectivement à contribuer sur le terrain autrement qu’en marquant des points. Il peut encore devenir un joueur de devoir intéressant dans cette ligue.

