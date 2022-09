Kyle Kuzma a vraiment mal vécu la fin de son histoire aux Lakers

L'été dernier, l'intérieur Kyle Kuzma a quitté les Los Angeles Lakers pour les Washington Wizards. Impliqué dans le trade pour Russell Westbrook, le joueur de 27 ans a mal vécu cette situation. Surtout par rapport à la fin de son aventure avec les Angelenos.

Présent au sein de la franchise californienne depuis 2017, le natif de Flint a été affecté par les critiques. Notamment par rapport à son image auprès des fans. Un an plus tard, Kuzma a accepté de se confier à ce sujet.

"Les gens m’ont vraiment bien accueilli. Je suis une vraie personne, je suis authentique par rapport à qui je suis, et j’aime quand les gens sont vrais avec moi. Les fans ici sont géniaux. Surtout, en arrivant de LA, je me trouvais dans une période un peu sombre.

Par rapport à ma sortie et la façon dont les gens me percevaient… ça m’a un peu blessé. Mais venir ici, j’ai pris un nouveau départ. Et voir comment les gens m’ont accueilli, pas seulement la communauté mais aussi les fans, l’organisation, mes coéquipiers.

C’était tout pour moi et j’étais dans un moment de ma vie où j’en avais besoin", a fait savoir Kyle Kuzma en conférence de presse.