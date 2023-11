Sans surprise, les Washington Wizards se sont inclinés la nuit dernière face au Orlando Magic. Ils en sont désormais à 15 défaites en 18 matches. Une masterclass que seuls les Detroit Pistons sont capables de surclasser. Interrogé sur les raisons de ce nouveau revers, Kyle Kuzma a fait dans la métaphore routière pour stigmatiser la défense catastrophique de son équipe.

« On ne pourrait même pas défendre un panneau de stop. C’est à cela que ça se résume. On laisse quiconque scorer de la façon dont il veut sur nous. Donc, jusqu’à ce qu’on change ça, le résultat sera toujours le même. »

Kyle Kuzma was asked by @TheAthleticNBA how this game got out of hand. His answer: "We can't guard a stop sign. That's kind of really what it boils down to. We let anybody get whatever they want on us. So, until we change that, then that's probably going to be the result."

