Kyle Kuzma ouvre en grand la porte aux Wizards

Le trade de Rui Hachimura aux Los Angeles Lakers a suscité une vraie interrogation par rapport au projet des Washington Wizards. En réalité, ce mouvement démontre que la franchise de DC n'avait pas l'intention de donner un gros chèque au Japonais l'été prochain. Un deal qui pourrait donc profiter à Kyle Kuzma.

On le sait, malgré une "player option", l'intérieur sera logiquement sur le marché au terme de la saison. Et pour le retenir, les Wizards vont devoir sortir le chéquier. Avec une plus grande flexibilité, ils vont pouvoir lui offrir un joli contrat.

Sans surprise, Kuzma se montre ouvert à cette possibilité.

"Si la possibilité existe ? Bien sûr. A 100%. Ils m'ont montré de l'amour. Ils m'ont donné une plateforme pour montrer mon jeu et montrer à la Ligue que je ne suis pas seulement un joueur de complément. Je suis un joueur abouti désormais. C'est le plus important pour moi. C'est comme si tu voulais te marier, avoir une relation. En tant que personne, tu aimes ça, tu ressens de l'amour. Tu ressens ça et ça te maintient en vie. C'est vraiment une bonne sensation", a confié Kyle Kuzma pour The Athletic.

Malgré des rumeurs concernant son attrait pour "les gros marchés", Kyle Kuzma semble quand même très heureux à Washington. En plus d'un rôle majeur, il va pouvoir signer le contrat de sa vie. Autant dire que l'histoire semble bien partie pour durer.

