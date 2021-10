Kyle Kuzma, enfin un joueur qui valide les nouvelles règles

C’était un changement attendu depuis longtemps par les passionnés de basket. Les fans en avaient marre de voir les superstars tirer une dizaine de lancers-francs par match en se jetant volontairement dans les bras de leurs défenseurs, souvent au dépriment du jeu et du mouvement « naturel. » Du coup, la NBA a donné pour consigne à ses arbitres ne plus faciliter le travail des attaquants en ne sanctionnant plus les défenseurs pris au piège par des contacts abusifs. Et ça plaît à Kyle Kuzma.

« Les nouvelles règles sont ce que la ligue a fait de mieux lors de ces dernières années. C’est tellement différent de regarder les matches maintenant », confie le jeune ailier des Washington Wizards.

C’est vrai que ça tourne moins souvent au ridicule. Steve Kerr et de nombreux fans sont du même avis. En revanche, Kyle Kuzma va plus ou moins à contre-courant par rapport à certains de ses pairs. James Harden et Trae Young se sont notamment plaints de ces changements. Logique, leur nombre de lancers a drastiquement baissé… mais les deux stars n’ont pas non plus complètement tort puisqu’elles réclament que certaines fautes ne soient pas non plus oubliées.

